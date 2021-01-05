Отмена локдауна в Киеве: власть сделала заявление

В Киеве могут отменить зимний локдаун без консультаций с экспертами. Фото: УНИАН

Зимний локдаун, который должны ввести 8 января, в столице могут отменить.

Соответствующее решение могут принять без консультаций с экспертами, пишет "Сегодня" ссылаясь на анонимные источники.

Но глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает иначе.

"Нет никаких предпосылок для отмены локдауна. Основной показатель - это не выявление новых инфицированных, а именно госпитализация. Этот показатель у нас стабильно высокий - 1,5 тысячи ежедневно регистрируются. И он не уменьшается. Если отменят локдаун, то только по политическим соображениям. С эпидемиологической точки зрения отменять его нельзя", - отметил Рубан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Будут действовать усиленные карантинные ограничения. Во время локдауна транспорт будет курсировать с ограничениями по количеству сидячих мест. Границы страны закрывать не будут.