Отлетели колеса: Infiniti перед светофором разнес 6 автомобилей

В Киева 24 января столкнулись сразу 7 автомобилей.

Авария произошла на пл. Победы. Водитель Infiniti протаранил 6 авто в очереди перед светофором, пишет dtp.kiev.ua. Удар был настолько сильный, что у 3 машин улетели колеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель переехал 56-летнюю женщину, которая лежала посреди дороги

Фото: телеграм.онлайн@dtpkievua

Обошлось без пострадавших. Известно, что "группа поддержки" водителя Infiniti пыталась препятствовать съемке и устроила драку с корреспондентом издания.

В Одессе столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и Mercedes Vito. В результате погибла 18-летняя девушка.