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понедельник, 25 января 2021 09:48

Отлетели колеса: Infiniti перед светофором разнес 6 автомобилей
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В Киева 24 января столкнулись сразу 7 автомобилей.

Авария произошла на пл. Победы. Водитель Infiniti протаранил 6 авто в очереди перед светофором, пишет dtp.kiev.ua. Удар был настолько сильный, что у 3 машин улетели колеса.

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В Киева 24 января столкнулись сразу 7 автомобилей
Фото: телеграм.онлайн@dtpkievua
Авария произошла на площади Победы
В Киева 24 января столкнулись сразу 7 автомобилей
Авария произошла на площади Победы
В Киева 24 января столкнулись сразу 7 автомобилей

Обошлось без пострадавших. Известно, что "группа поддержки" водителя Infiniti пыталась препятствовать съемке и устроила драку с корреспондентом издания.

В Одессе столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и Mercedes Vito. В результате погибла 18-летняя девушка.

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