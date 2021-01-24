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воскресенье, 24 января 2021 20:33

В столкновении автомобилей погибла 18-летняя девушка

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В столкновении автомобилей погибла 18-летняя девушка
В Одессе столкнулись два автомобиля. Фото: Facebook

В Одессе столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и Mercedes Vito.

В результате погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщает пресс служба полиции.

"29-летний водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП пассажирка легковушки от полученных травм погибла на месте, водителей транспортных средств госпитализировали с телесными повреждениями", - сообщили правоохранители.

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Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК.

На Львовщине в столкновении легковушки и автобуса пострадали 4 человека. Авария произошла в городе Сосновка Червоноградского района. Трое из пострадавших - пассажиры автобуса.

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