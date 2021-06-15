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вторник, 15 июня 2021 14:42

Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
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В Киеве на территории Международного выставочного центра открылась выставка современного вооружения "Оружие и безопасность-2021".

Об этом сообщили в Facebook события.

Фото: facebook.com/expo.weapon

"Здесь собраны как огромные международные корпорации, так и небольшие предприятия, которым также есть чем удивить искушенного посетителя. Просто огромное количество дебютантов из Украины и зарубежья: производители стрелкового оружия, различных плавсредств, бронетехники, криминалистического оборудования, военно-морского вооружения, беспилотных вертолетов и многое другое", - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в формате двух основных разделов: вооружение и техника для армии и правоохранительных органов и оружие для гражданского населения.

В первой секции на выставке представят, в частности, один из лучших украинских танков БМ "Оплот". Впервые покажут всемирно известный авиастроительный конгломерат Embraer.

МВЦ расположен возле станции метро Левобережная на Броварском просп.,15. Выставка продлится с 15 по 18 июня: 15-17 июня с 10:00 до 18:00 - вход до 17:30. 18 июня с 10:00 до 16:00 - вход до 15:30.

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Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию Независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование "украинцы запомнят навсегда". В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводились. Это решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.

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