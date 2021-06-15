Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют

В Киеве на территории Международного выставочного центра открылась выставка современного вооружения "Оружие и безопасность-2021".

Об этом сообщили в Facebook события.

Фото: facebook.com/expo.weapon

"Здесь собраны как огромные международные корпорации, так и небольшие предприятия, которым также есть чем удивить искушенного посетителя. Просто огромное количество дебютантов из Украины и зарубежья: производители стрелкового оружия, различных плавсредств, бронетехники, криминалистического оборудования, военно-морского вооружения, беспилотных вертолетов и многое другое", - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в формате двух основных разделов: вооружение и техника для армии и правоохранительных органов и оружие для гражданского населения.

В первой секции на выставке представят, в частности, один из лучших украинских танков БМ "Оплот". Впервые покажут всемирно известный авиастроительный конгломерат Embraer.

МВЦ расположен возле станции метро Левобережная на Броварском просп.,15. Выставка продлится с 15 по 18 июня: 15-17 июня с 10:00 до 18:00 - вход до 17:30. 18 июня с 10:00 до 16:00 - вход до 15:30.

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