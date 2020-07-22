Отель за миллиард могут превратить в казино

Возможно, в гостинице "Днепр" новый владелец откроет казино. Фото: facebook.com/pg/DniproHotel

Киевскую гостиницу "Днепр" могли купить за 1,1 млрд грн из-за инвестиционной привлекательность объекта. Там могут обустроить казино.

Цена адекватная, сказал Gazeta.ua председатель правления Всеукраинской общественной организации "Профессиональная ассоциация риэлторов и сертифицированных аналитиков" Александр Рубанов.

- Думаю, здесь сыграл роль принят закон об игорном бизнесе (Верховная Рада приняла его 14 июля. В гостиницах с 3-5 звездами позволили игровые автоматы. Казино разрешено открывать в 5-звездочных отелях с номерным фондом не менее в 100 номеров, по решению правительства. пока закон еще не действует, потому что несколько нардепов хотят внести правки. Их поддержал парламент. Поправки должны рассмотреть в сентябре. - Gazeta.ua). Это увеличивает капитализацию данного объекта и рассчитывается по-другому. Если бы закон не приняли сейчас, то думаю, цена бы не сильно отличалась от стартовой. А так - стоимость значительно повысилась.

По какой причине повысилась стоимость?

- Это "бизнес в бизнесе", как говорится. Казино во всем мире приносит приличный доход. Оценку предварительную провели еще до принятия этого закона. Было под вопросом - примут и в какой редакции. Когда уже приняли, я думаю, что заинтересованность у потенциальных покупателей повысилась.

Отель перепрофилируют под игорные заведения?

- До запрета игорного бизнеса в Киеве было определенное количество отелей, в том числе и "Днепр", где было казино. Поэтому это вполне возможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон об игорном бизнесе был поспешным и его надо пересмотреть - вице-спикер Верховной Рады

Как быстро окупится "Днепр"?

- Тот, кто покупал, считал и знал, какую прибыль недвижимость будет приносить. Не могу сказать о сроках возврата. Но для Украины обычно считают на 5-7 лет. Возможно, новый владелец уже посчитал себе. От номеров можно посчитать примерный доход. А под казино - надо отдельно смотреть. Трудно сказать.

Только за счет номеров трудно за такое время "отбить" деньги?

- С моей точки зрения - да.

Или в будущем такая недвижимость может вырасти в цене?

- Спрос на гостиничный бизнес в Киеве достаточно высок. Явно опережает предложение. Потому что есть только старые гостиницы. Новые последнее время практически не строятся. Если и строятся, то совсем другого формата - на значительно меньшее количество номеров. Такие гостиничные комплексы (как "Днепр". - Gazeta.ua) остались еще со времен СССР. По нашим оценкам, для Киева этого явно недостаточно. И если будут еще отели в столице выставляться на продажу, спрос будет велик.

4-звездочный отель "Днепр" в центре Киева по ул Крещатик 1/2, продали на аукционе за $40 млн - более 1.1 млрд грн. Торги организовал Фонд государственного имущества. Начальная цена в 80,9 млн грн выросла в 14 раз. Победитель - общество "Смартленд". Занимаются предоставлением в аренду недвижимости и ее эксплуатацией.

12-этажный отель построен в 1964 году. Имеет площадь почти 13 тыс кв м. Есть 186 номеров. Стоимость за сутки - от 1,2 до 3 тыс грн.