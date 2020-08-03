Опрос показал, чего киевляне боятся больше, чем Covid-19

29% опрошенных киевлян боятся заболеть коронавирусной болезнью. Фото: pixabay.com

Киевлян скорее беспокоят экономические последствия из-за распространения коронавируса, чем риск заразиться. Так в ходе опроса отметили 62% жителей столицы.

Заболеть Covid-19 боятся 29% респондентов, говорится в опросе "Рейтинга".

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В то же время 33% киевлян отлично оценивают работу мэра Виталия Кличко в борьбе с коронакризисом. Еще 38% считают действия удовлетворительными. 25% не удовлетворены работой мэра.

26% опрошенных считают, что президент Владимир Зеленский справляется с вызовами из-за распространения коронавируса. Неудовлетворительно его работу оценивают 34% респондентов, плохо - 37% опрошенных киевлян.

По данным на утро 3 августа коронавирусную болезнь обнаружили еще у 102 жителей столицы, что на 8 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. 1 человек умер.