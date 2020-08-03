За сутки в Киеве обнаружили 102 случая Covid-19

Фото: pixabay.com За весь период эпидемии в Киеве 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19

По данным на утро 3 августа коронавирусную болезнь обнаружили еще у 102 жителей столицы, что на 8 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. 1 человек умер.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"За последние сутки болезнь обнаружили у 44 женщин в возрасте от 21 до 73 лет. 54 мужчин в возрасте от 18 до 73 лет и 4 девочек от 3 до 17 лет. Заболели в том числе 6 медиков. Один человек умер", - говорит Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 13 человек. Всего за период пандемии скончалось 135 киевлян.

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Больше случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 19, Шевченковском - 18 и в Деснянском - 17 случаев.

За весь период наблюдений в Киеве 8554 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

За последние сутки в Украине обнаружили 990 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала эпидемии по 3 августа имеем 73 158 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.