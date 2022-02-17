Определили города мира с самым грязным воздухом - украинский среди них

В четверг, 17 февраля, Киев занял шестое место рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха. Утром индекс загрязнения составил 155 норм 50.

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуют как "нездоровое для чувствительных групп".

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При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать воздухоочистители. А также отменить спортивные занятия под открытым небом.

На первом месте рейтинга оказался пакистанский город Лахор. Показатель загрязнения воздуха был свыше 240. На втором месте – Колката (Индия), на третьем – Дакка (Бангладеш).

Автор: скриншот Киев – в десятке городов мира с самым грязным воздухом

Одесса и Одесская область заняли третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и Каменском Днепропетровской области.