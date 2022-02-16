"Может что-то летать" - синоптик предупредила украинцев об опасности

Погода 17 февраля в Украине будет ветреной. Скорость юго-западных порывов прогнозируется до 15-22 м/с.

Атмосферный фронт принесет в западные, северные и центральные области дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Восточных регионов осадки не достанутся.

"В Карпатах дождь может смешиваться временами с мокрым снегом. Осадки в горах предполагаются сильными. На юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. В Херсонской области, в Запорожье и в Крыму будет сухая погода", - написала Диденко.

Автор: facebook.com/tala.didenko Атмосферный фронт принесет в Украине дожди. Осадками 17 февраля не коснется только Восток

Температура воздуха в четверг ожидается высокой. Ночью прогнозируют +1...4°С. Днем предполагается +5…11°С. В южной части будет по-весеннему тепло, +9…14°С. В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежим. Ночью от -2°С до +2°С, днем ​​0...+4°С.

Четверг в Киеве также будет ветреным. Ветер ожидается порывистым, иногда штормовым, с юго-запада.

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"Не болтайте долго с соседкой под старым тополем, рекламным щитом или под домом с открытыми балконами - может что-то летать", - призвала синоптик.

Но температура порадует киевлян и гостей города теплом. Прогнозируется до +8°С. Дождь в столицу доберется, скорее всего, во второй половине дня.

"Ветреная, влажная, хотя и теплая погода в ближайшие дни удержится, поэтому зонтик, куртку с капюшоном и ботинки не замшевые лучше далеко в шкаф не запихивать - понадобятся", - предупредила Диденко.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.