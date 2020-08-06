Опасный хищник Лео разгуливал в доме под Киевом

В селе Чубинское Бориспольского района нашли хищника в заброшенном доме.
Пустынную рысь по имени Лео хозяева вместе с кинологами разыскивали сутки, сообщил "Погляд".
Что между досками заброшенного дома сидит животное, похожее на кота, но очень шипит, женщине сообщили дети. Хозяйка Лео сразу же бросилась туда.
"Когда дети сообщили нам о странной кошке, я сразу поняла, что это наш Лео. Мы зашли в указанный дом и нашли его там очень испуганного", - рассказала женщина.
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В Киеве эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг отныне запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.
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