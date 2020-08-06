Опасный хищник Лео разгуливал в доме под Киевом

В селе Чубинское Бориспольского района нашли хищника в заброшенном доме.

Пустынную рысь по имени Лео хозяева вместе с кинологами разыскивали сутки, сообщил "Погляд".

Что между досками заброшенного дома сидит животное, похожее на кота, но очень шипит, женщине сообщили дети. Хозяйка Лео сразу же бросилась туда.

Автор: Татьяна Шиян ("Погляд") Рысь по имени Лео искали сутки

"Когда дети сообщили нам о странной кошке, я сразу поняла, что это наш Лео. Мы зашли в указанный дом и нашли его там очень испуганного", - рассказала женщина.

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В Киеве эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг отныне запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.