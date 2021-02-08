Олег Сенцов с активистами открыл арт-объект в Киеве - фото

Фото: КрымSOS

В понедельник, 8 февраля во подземном переходе между Национальной филармонией Украины и Украинским домом состоялась презентация арт-объекта "Подземный безысход". Грузинский художник Давид Кухалашвили превратил обычный подземный переход в центре Киева на "тюремный коридор", рассказывают Gazeta.ua в общественной организации КрымSOS.

- Каждый прохожий мог почувствовать ту атмосферу, в которой годами находятся 98 крымских заключенных, российские власти по надуманным обвинениям в терроризме, экстремизме и шпионаже лишила их свободы и держит в ужасных условиях в местах несвободы в Крыму и в России, - отметила Мила Шевченко актер проекта и координатор КрымSOS.

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У дверей "камер" размещен QR-коды, просканировав которые можно ознакомиться с историей каждого из крымских пленников Кремля.

Автор: КрымSOS Через QR-коды у "камер" можно ознакомиться с историей каждого из 98 крымских пленников Кремля.

- Надо говорить об агрессии, о войне, о том, что Россия на нас напала, оккупировала территории и взяла людей в плен. Но, к сожалению, сейчас пытаются искать какие-то направления к примирению с агрессором, но этот путь приведет к поражению, - считает Олег Сенцов, бывший политзаключенный.

Во время презентации бывший политзаключенный Исмаил Рамазанов среди прочего заявил, что СИЗО Симферополя после деоккупации Крыма должен быть уничтожен. А на его месте нужно сделать мемориал.

Многие украинцы, у которых есть родственники в Крыму, не могут к ним поехать. Из-за карантинных ограничений дорога стала сложнее и дороже. Но главное — на полуостров оккупационные власти, в лице российских пограничников, пропускают не всех.