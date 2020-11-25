Октябрьский дворец и санатории - у Федерации профсоюзов арестовали недвижимость

Федерацию профсоюзов Украины подозревают в мошенничестве. Фото: Concert.ua

Суд арестовал недвижимость Федерации профессиональных союзов Украины.

Подозревают в незаконном отчуждении у Фонда госимущества, говорится в четырех постановлениях Печерского районного суда города Киева, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

"Досудебным расследованием установлено, что должностными лицами Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоено ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах", - говорится в постановлениях суда.

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В списке арестованной недвижимости есть Дом профсоюзов на майдане Независимости, Октябрьский дворец, ресторанный комплекс на Трухановом острове, здание на Контрактовой площади, 10, учебно-спортивная база "Святошин", санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, санатории и другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке и Трускавце на Львовщине.

В Киеве мошенники присвоили помещения в Дарницком районе, где размещаются органы МВД. Похитили с помощью поддельных документов здание площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн.