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понедельник, 06 сентября 2021 13:46

"Октагон-Аутдор" заявила о попытке рейдерского захвата компании

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&quot;Октагон-Аутдор&quot; заявила о попытке рейдерского захвата компании
"Октагон-Аутдор" опровергает обвинения в том, что агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы. Фото: Facebook

Компания "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Украине, заявила о рейдерской атаке. В компании заявляют, что против них фальсифицируется уголовное дело с целью захвата компании со стороны недобросовестных сотрудников СБУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение компании к президенту, премьер-министру, председателю СБУ и генеральному прокурору, копия которого размещена в Facebook.

"Сотрудники СБУ устроили провокацию. Причем обвиняют нас по громкой статье Уголовного кодекса - "создание террористической группы или террористической организации", - говорится в сообщении.

Так, 2 сентября пресс-центр СБУ сообщил об обысках в "рекламном агентстве", озвучив обвинения в якобы "разработке информационных кампаний для террористических организаций "Л/ДНР" и оккупационных властей Крыма". В качестве доказательств СБУ продемонстрировало фото бордов на оккупированных территориях, представив это как работу "Октагон-Аутдор".

"Все обвинения построены на лжи и манипуляциях. Во-первых, еще в 2014 г.. мы потеряли наши рекламные плоскости в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупанты захватили их и используют по своему усмотрению. И приписывать нам причастность к этому - абсурд", - говорят в компании.

Во-вторых, отмечают в "Октагон-Аутдор", компания не является рекламным агентством и не занимается подготовкой рекламных материалов.

"Вся доказательная база СБУ была нам подброшена. Вроде "архивы агентства" и "макеты" - это фото наших бывших бордов, которые захватили сепаратисты и размещают там свою агитацию. Фото взяты из открытого доступа в интернете. Мы выяснили, что провокатор обманом получил доступ к нашему компьютеру и одним махом забросил весь "архив" на наш сервер в "облаке". Кроме того, злоумышленником был допущен концептуальный прокол: все фото в бытовом формате, который не может быть использован для макетирования", - утверждают в компании.

Также "Октагон-Аутдор" опровергает обвинения в том, что агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

"Это тоже неправда, потому что "Октагон-Аутдор" - украинская компания с западным капиталом. Среди наших учредителей - бизнесмены из стран ЕС, которые поверили в Украину и еще в 2014 году выкупили компанию у российского фонда. И де-юре, и де-факто компания контролируется западными инвесторами, но СБУ сознательно вводит в заблуждение", - добавляют в компании.

В компании отмечают, что являются последовательными в своей проукраинской позиции. В частности, "Октагон-Аутдор" оплачивает страховку для 50 детей погибших "киборгов" на 10 лет на общую сумму 3 млн грн.

"Один из" киборгов "работает у нас на ответственной дложности. Мы с 2012 г.. материально поддерживаем 300 вдов ветеранов СБУ, умерших из-за Чернобыльской катастрофы. Наша компания по собственной инициативе размещает на своих бордах патриотическую и социальную рекламу", - добавляют в "Октагон-Аутдор".

Показательно, говорят в компании, что накануне официального обнародования информация об обыске была "слита" на интернет-сайт, принадлежащий одиозному депутату Верховной Рады Украины. Хотя за этим человеком тянется длинный пророссийский и коррупционный шлейф, но выглядит так, что СБУ помогает ему захватить нашу компанию. Это классическая рейдерская схема руками силовиков, - отмечают в "Октагон-Аутдор".

В компании также отметили, что будут использовать все законные средства и юридические инструменты для опровержения "клеветнических обвинений".

"Не исключаем судебного иска к СБУ из-за посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию нашей компании. Мы обратимся к представительству Евросоюза и посольств стран ЕС, гражданами которых являются наши инвесторы. Мы немедленно проинформируем институты в ЕС и Украины, в частности Европейской бизнес-ассоциации, бизнес-обмудсмена и других", - резюмировали в "Октагон-Аутдор".

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Дата
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