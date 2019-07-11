Ограничат движение по столичному проспекту

Ограничат движение по проспекту Бандеры. Фото: Киевавтодор

23.00 14 июля ограничат движение на участке проспекта Степана Бандеры в Киеве.

Начнутся работы по капитальному ремонту на участке между ул. Героев Сталинграда и ул. Богатырской, сообщает Киевавтодор.

Работы будут вестись в направлении станции метро Почайная.

На этом участке движение в обоих направлениях будет организовано по четной стороне проспекта.

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"Во время работ на магистрали заменят песчано-щебеночнe. подушку, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров, а еще на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение", - сообщили в коммунальной корпорации.

Киевский пешеходно-велосипедный мост, который был открыт в конце весны, разрушается дальше. У основания ограждения нашли трещину, размером с палец.