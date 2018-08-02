Ограничат движение на Южном мосту

 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 360
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1386
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1197
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1665
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1188
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5895
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2277
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 369
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5391
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6309
Фото
Все фото
5
6
5
2
5
Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
В столице подстрелили активиста
В столице подстрелили активиста
Шварценеггер пакует чемоданы в Киев
Шварценеггер пакует чемоданы в Киев
Прохожие на улице нашли гранату
Прохожие на улице нашли гранату
Квартирные грабители нашли жертву в интернете
Квартирные грабители нашли жертву в интернете
Видео
Все видео
Грузовик застрял под Шулявским путепроводом
Грузовик застрял под Шулявским путепроводом
Коммунальщики привлекли подразделение полиции ТОР для сноса гаража
Коммунальщики привлекли подразделение полиции ТОР для сноса гаража
В столице разгорелся скандал вокруг драматурга, которого пыталась обыскать полиция
В столице разгорелся скандал вокруг драматурга, которого пыталась обыскать полиция
В столичном парке избили извращенца
В столичном парке избили извращенца
Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем
Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1674
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3600
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 711
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4995
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1323
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
четверг, 02 августа 2018 14:02

Ограничат движение на Южном мосту

  Комментировать
Ограничат движение на Южном мосту
Ограничат движение на Южном мосту. Фото с открытых источников

В Киеве, с 10:00 в пятницу 3 августа и до 1 сентября на Из-за ремонта на мостах столицы машины часами стоят в пробках Из-за ремонта на мостах столицы машины часами стоят в пробках Южном мосту ограничат движение транспорта.

Такие меры были приняты в связи с ремонтом дорожного ограждения, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бульдозер раздавил десятки элитных автомобилей на $5 млн

Ограничение движения будет касаться направлении Столичного шоссе.

Ранее, в Киеве, водитель грузовика не рассчитал размеры транспортного средства и застрял под Шулявским путепроводом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ограничат движение на Южном мосту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 92516
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 84908
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 72996
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 45777
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 36380
Больше всего комментируют
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
8
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Александр Усик отказался стать Героем Украины
5
Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
Голосов: 3304
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua