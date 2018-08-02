Ограничат движение на Южном мосту. Фото с открытых источников

В Киеве, с 10:00 в пятницу 3 августа и до 1 сентября на Из-за ремонта на мостах столицы машины часами стоят в пробках Из-за ремонта на мостах столицы машины часами стоят в пробках Южном мосту ограничат движение транспорта.

Такие меры были приняты в связи с ремонтом дорожного ограждения, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бульдозер раздавил десятки элитных автомобилей на $5 млн

Ограничение движения будет касаться направлении Столичного шоссе.

Ранее, в Киеве, водитель грузовика не рассчитал размеры транспортного средства и застрял под Шулявским путепроводом.