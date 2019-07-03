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среда, 03 июля 2019 15:56

Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма

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Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Пожар произошел на стройплощадке. Фото: rs.img.com.ua

3 июля на улице Паньковской в центре Киева вспыхнул пожар.

Возгорание произошло на стройплощадке, пишет "Новое время".

Очевидцы происшествия сняли на видео густые клубы черного дыма, которые серьезно ограничили видимость.

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В управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что причиной пожара стало возгорание строительных материалов. Охрана стройплощадки не пустила спасателей на территорию и тушила пожар собственными силами.

Информации о возможных пострадавших не было.

Пожар в селе Черное Окнянського района Одесской области, в котором погибли 4 девочки, мог произойти из-за неосторожного обращения с электроприборами.

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Дата
03
июля

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