Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма

3 июля на улице Паньковской в центре Киева вспыхнул пожар.
Возгорание произошло на стройплощадке, пишет "Новое время".
Очевидцы происшествия сняли на видео густые клубы черного дыма, которые серьезно ограничили видимость.
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В управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что причиной пожара стало возгорание строительных материалов. Охрана стройплощадки не пустила спасателей на территорию и тушила пожар собственными силами.
Информации о возможных пострадавших не было.
Пожар в селе Черное Окнянського района Одесской области, в котором погибли 4 девочки, мог произойти из-за неосторожного обращения с электроприборами.
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