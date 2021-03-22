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понедельник, 22 марта 2021 19:15

Очередной курьер на мопеде устроил "голливудские" гонки с полицией

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Очередной курьер на мопеде устроил &quot;голливудские&quot; гонки с полицией
Фото: скриншот с видео В Киеве очередной курьер отчаянно убегал от патрульных

В Киеве патрульные задержали работника курьерской службы, который нарушил ПДД и убегал от инспекторов.

Инцидент произошел 22 марта, сообщила патрульная полиция города.

"На улице Генерала Алмазова патрульные заметили мопед Yamaha, водитель которого нарушил требования знака и проехал прямо с полосы предназначенной для поворота налево. Нарушителю приказали остановиться и подали соответствующие сигналы, сначала тот остановился, но внезапно бросился наутек", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мопедист ездил по тротуарам, подвергая опасности пешеходов. Задержать его удалось, когда он повернул на тупиковую улицу.

"Мужчина оказался трезвым, но не имел соответствующей водительской категории. За это нарушение патрульные вынесли на него постановление", - добавили в сообщении.

Подобный инцидент произошел на Днепровской набережной столицы. Курьер на мопеде тоже нарушил ПДД и убегал от инспекторов. Правда, поймать его и задержать не удалось. Видео "голливудской" гонки стало вирусным в сети.

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