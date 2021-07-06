Обвал Берестейского путепровода: коммунальщики нашли виновного

Путепровод возле станции метро Берестейская построен в 1960 году. Коммуналки утверждают, что разрушение моста произошло из-за удара грузовика. Фото: КП "Киевавтодормост"

Обвал защитного слоя бетона и перильного ограждения Берестейского путепровода на просп. Победы в Киеве произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе конструкции путепровода грузовиком с газоблоками.

Такие результаты предварительного обследования, сообщила пресс-служба Киевавтодормоста.

"Силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и разрушение бетона в более слабых (перенапряженных) местах сооружения", - заявили коммунальщики.

В 2020 году путепровод обследовали. Его эксплуатационное состояние признали ограниченно работоспособным. В ближайшее время должны начать плановые противоаварийные работы для обеспечения его безопасной эксплуатации, утверждают на предприятии.

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Конструкция Берестейского путепровода отвалилась 5 июля и упала на лобовое стекло грузового автомобиля. Никто не травмировался. Движение по левой полосе перекрыли патрульные. 1 июля на просп. Победы в результате столкновения с автомобилем фура протаранила одну из опор Берестейского путепровода. Конструкции моста не пострадала, заверяла пресс-служба КГГА.