Общественный транспорт Киева в новогоднюю ночь будет работать дольше: подробности

В новогоднюю ночь городской транспорт Киева будет работать на 2 ч. дольше, а фуникулер – круглосуточно. Фото: kyivcity.gov.ua

В ночь с 31 декабря 2021-го на 1 января 2022 года на 2 ч дольше будет работать столичный метрополитен и наземный общественный транспорт. Фуникулер будет работать круглосуточно.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Также возможны изменения в работе пяти станций метро 31 декабря, 1 января и 7 января.

"Во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станций Золотые ворота, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Крещатик и Майдан Незалежности", - говорится в сообщении.

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