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воскресенье, 07 июля 2019 19:39

Общественный транспорт Киева изменит график

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Общественный транспорт Киева изменит график
Метро изменит график только 9 и 12 июля. Фото: Pavel Karásek / Pixabay

Общественный транспорт Киева будет ходить дольше несколько дней в этом месяце. Изменения в графике коснутся как наземного транспорта, так и метрополитена.

Работу продолжат из-за проведения фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

"Поскольку основная программа фестиваля продлится до 12 часов ночи, мы решили обеспечить его посетителям более комфортный и безопасный путь к дому", - говорится в сообщении.

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9 и 12 июля метрополитен будет работать на час дольше, чем обычно.

С 10 до 14 июля свою работу на 1 час продолжат троллейбусы №№ 11, 12, 43, 45 и автобусы №№ 1, 56, 75, а также маршрутные такси №№ 208, 212, 416, 444, 461, 491, 507 (821) 546, 548.

В киевском метрополитене открыли стеклянный офис полиции. Теперь пассажирам будет проще найти правоохранителей в случае необходимости. Кроме того, там есть автоматический дефибриллятор.

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07
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