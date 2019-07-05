В метро открыли стеклянный офис полиции

В киевском метрополитене открыли стеклянный офис полиции. Он находится на станции "Лукьяновская", сообщают в горсовете.

Помещение спроектировали по стандартам "прозрачного" офиса. Теперь пассажирам будет проще найти правоохранителей в случае необходимости. Кроме того, там есть автоматический дефибриллятор.

Полиция также сможет мониторить ситуацию на станции через систему видеонаблюдения и оперативно реагировать на вызовы.

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"Пока проект будет работать в пилотном режиме. Ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, на его пересадочных узлах", - рассказал мэр города Виталий Кличко.

Фото: КМДА

В конце 2020 года в киевском метро появятся кондиционеры и бесплатный Wi-Fi. Об этом заявил советник мэра столицы Дмитрий Давтян.