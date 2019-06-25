В метро появятся кондиционеры и Wi-Fi

Приобретут 50 новых вагонов. Фото: tov_tob.livejournal.com

В конце 2020 года Киевский метрополитен закупит новые вагоны, ​​в которых будут кондиционеры и бесплатный Wi-Fi.

Об этом заявил советник мэра столицы Дмитрий Давтян, пишет 44.ua.

Еще 20 марта депутатская комиссия КГГА решила привлечь 50 млн евро кредитных средств для покупки 50 новых вагонов метро.

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По словам Давтяна, деньги на покупку вагонов метро может выделить ЕБРР. Ожидается, что договор с банком подпишут в ближайшие 3 месяца. Тендер на покупку подвижного состава проведут в соответствии с международными правилами и требованиями.

С 1 сентября при проектировании новых станций метро или при реконструкции будут предусматривать туалеты для пассажиров. Они должны быть расположены на входе/выходе из станций. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.