Обнаружили кучу нарушений: подробности пожара в доме престарелых

В Киеве дом престарелых, где произошел пожар, работал с нарушениями. Фото: Найполиция

С 4 по 17 февраля в частном доме престарелых "Серебряный век. Элит", где вспыхнул пожар, проводили внеплановую проверку.

В результате обнаружили 44 нарушения, сообщила пресс-служба КГГА.

"Было выявлено 42 нарушения правил пожарной безопасности и 2 нарушения Кодекса гражданской защиты в отношении которых составлен соответствующий акт. Владельцу дано месячный срок на устранение нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Серебряный век. Элит" зарегистрировано в Дарницком районе столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабный пожар бушует в киевской гостинице

"Районная администрация неоднократно обращалась в заведение с просьбой внести данные в реестр поставщиков социальных услуг. Однако субъект осуществления деятельности на это никак не отреагировал. К сожалению, ответственность за невнесение данных в реестр не предусмотрена", - добавили в сообщении.

Власть города призвала владельцев частных пансионатов для пожилых людей "устранить все недостатки, которые были обнаружены в феврале этого года".

Пожар в частном пансионате "Золотой век" возник 12 марта утром. Загорелась кровля трехэтажного здания на ул. Лесозащитная, 11-Б Киева. В нем находились 65 человек пожилого возраста. Их и еще 15 человек персонала эвакуировали. В результате пожара жертв и пострадавших нет. По факту возгорания полиция открыла уголовное производство - нарушение требований пожарной безопасности. Проверить состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах и ​​хостелах Украины ГСЧС поручили после трагедии в пансионате Харькова. Там во время пожара погибли 15 людей пожилого возраста. Все были лежачие, поэтому не могли спастись. По состоянию на 29 января 2021-го в Киеве обнаружили 33 частные пансионаты для пожилых людей и реабилитационные центры. Уголовные дела возбудили по 9 таких заведениях.