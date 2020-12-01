Обнародовали рейтинг улиц и мостов Киева с "вечными пробками"

С каждым днем в Киеве увеличивается количество автомобилей. Наиболее перегружена транспортом улица - Кольцевая дорога. Она возглавила рейтинг магистралей с "вечными пробками". За сутки ее пересекают 177,6 тыс. автомобилей.
Соответствующий рейтинг улиц столицы обнародовал в Facebook Генеральный план Киева.
Перегружены транспортом улицы Киева таковы:
- Кольцевая дорога – 177,6 тыс. машин в сутки;
- просп. Победы – 153,5 тыс.;
- просп. Бажана – 152,5 тыс.;
- ул. Набережное шоссе – 143,9 тыс.;
- просп. Романа Шухевича – 140,0 тыс.;
- просп. Степана Бандеры – 136,7 тыс.;
- Броварской просп. - 128,4 тыс.;
- просп. Академика Палладина – 122,1 тыс.;
- бульв. Дружбы Народов – 127,9 тыс.;
- ул. Елены Телиги – 112,0.
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Среди наиболее загруженных мостов:
- Северный мост – 173,5 тыс. авто за сутки;
- Южный мост – 167,0 тыс.;
- мост Патона – 149,2 тыс. до закрытия крайней правой полосы движения.
По словам специалистов, наведенные в рейтинге улице работают сейчас на пределе своей пропускной способности.
Среди причин их перегрузки - стремительная застройка города и пригородной зоны, недостаточное развитие общественного транспорта и увеличение количества автомобилей, приехавших из других городов.
Обнародовали рейтинг самых удобных городов для пешеходов. Первенство рейтинга получила столица Колумбии город Богота.
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