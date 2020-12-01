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вторник, 01 декабря 2020 19:15

Обнародовали рейтинг улиц и мостов Киева с "вечными пробками"

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С каждым днем в Киеве увеличивается количество автомобилей. Наиболее перегружена транспортом улица - Кольцевая дорога. Она возглавила рейтинг магистралей с "вечными пробками". За сутки ее пересекают 177,6 тыс. автомобилей.

Соответствующий рейтинг улиц столицы обнародовал в Facebook Генеральный план Киева.

Автор: Генеральный план Киева
  Генеральным планом предусмотрели ряд мер, которые улучшит развитие общественного транспорта. Построят новые улицы или реконструируют нынешние, чтобы уменьшить количество пробок
Генеральным планом предусмотрели ряд мер, которые улучшит развитие общественного транспорта. Построят новые улицы или реконструируют нынешние, чтобы уменьшить количество пробок

Перегружены транспортом улицы Киева таковы:
- Кольцевая дорога – 177,6 тыс. машин в сутки;
- просп. Победы – 153,5 тыс.;
- просп. Бажана – 152,5 тыс.;
- ул. Набережное шоссе – 143,9 тыс.;
- просп. Романа Шухевича – 140,0 тыс.;
- просп. Степана Бандеры – 136,7 тыс.;
- Броварской просп. - 128,4 тыс.;
- просп. Академика Палладина – 122,1 тыс.;
- бульв. Дружбы Народов – 127,9 тыс.;
- ул. Елены Телиги – 112,0.

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Среди наиболее загруженных мостов:
- Северный мост – 173,5 тыс. авто за сутки;
- Южный мост – 167,0 тыс.;
- мост Патона – 149,2 тыс. до закрытия крайней правой полосы движения.

По словам специалистов, наведенные в рейтинге улице работают сейчас на пределе своей пропускной способности.

Среди причин их перегрузки - стремительная застройка города и пригородной зоны, недостаточное развитие общественного транспорта и увеличение количества автомобилей, приехавших из других городов.

Обнародовали рейтинг самых удобных городов для пешеходов. Первенство рейтинга получила столица Колумбии город Богота.

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01
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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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