Обнародовали рейтинг улиц и мостов Киева с "вечными пробками"

С каждым днем в Киеве увеличивается количество автомобилей. Наиболее перегружена транспортом улица - Кольцевая дорога. Она возглавила рейтинг магистралей с "вечными пробками". За сутки ее пересекают 177,6 тыс. автомобилей.

Соответствующий рейтинг улиц столицы обнародовал в Facebook Генеральный план Киева.

Автор: Генеральный план Киева Генеральным планом предусмотрели ряд мер, которые улучшит развитие общественного транспорта. Построят новые улицы или реконструируют нынешние, чтобы уменьшить количество пробок

Перегружены транспортом улицы Киева таковы:

- Кольцевая дорога – 177,6 тыс. машин в сутки;

- просп. Победы – 153,5 тыс.;

- просп. Бажана – 152,5 тыс.;

- ул. Набережное шоссе – 143,9 тыс.;

- просп. Романа Шухевича – 140,0 тыс.;

- просп. Степана Бандеры – 136,7 тыс.;

- Броварской просп. - 128,4 тыс.;

- просп. Академика Палладина – 122,1 тыс.;

- бульв. Дружбы Народов – 127,9 тыс.;

- ул. Елены Телиги – 112,0.

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Среди наиболее загруженных мостов:

- Северный мост – 173,5 тыс. авто за сутки;

- Южный мост – 167,0 тыс.;

- мост Патона – 149,2 тыс. до закрытия крайней правой полосы движения.

По словам специалистов, наведенные в рейтинге улице работают сейчас на пределе своей пропускной способности.

Среди причин их перегрузки - стремительная застройка города и пригородной зоны, недостаточное развитие общественного транспорта и увеличение количества автомобилей, приехавших из других городов.

Обнародовали рейтинг самых удобных городов для пешеходов. Первенство рейтинга получила столица Колумбии город Богота.