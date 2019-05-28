Новый столичный мост имеет еще один дефект

Зазор между стеклом и бетоном настолько велик, что у него удается поместить книгу. Фото: kor.ill.in.ua

Еще одну проблему нашли на стеклянном мосту в Киеве.

В стеклянное покрытие попали вода и грязь - сообщил пользователь Алексей Копытько в Facebook.

Зазор между стеклом и бетоном настолько велик, что у него удается поместить книгу.

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Он уточняет, что разводы из грязи и воды проникли во все стекло.



"Во-первых, под ВСЕМИ стеклами вода и причудливые грязевые разводы между наслоениями. Во-вторых, оно и не удивительно, так как между покрытием моста и стеклом имеется зазор сантиметра полтора-два", - пишет автор публикации.

На пешеходном мосту, который открыли несколько дней назад в Киеве, произошло ЧП. Во время ремонта нового моста стеклянная поверхность повредилась еще в двух местах.