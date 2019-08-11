Новый формат: Офис президента не договорился с ветеранами о параде на День независимости

Владимир Зеленский решил не проводить военный паразд из-за дороговизны. Фото: https://www.bbc.com

Офис президента Владимира Зеленского обнародовал планы мероприятий ко Дню независимости. В этом году праздник пройдет в новом формате и без военного парада.

По словам волонтерских и ветеранских организаций, команда президента не согласовывала с ними планы на парад.

"В этом году празднование 28-й годовщины зезависимости Украины пройдет в новом формате. Главный акцент торжества - дети как будущее страны", - сообщили в Офисе президента 10 августа, в субботу.

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В анонсе на сайте президента говорится, что в честь героев Украины прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать 100 ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

Официальные мероприятия должны начаться 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.

Также на Майдане Независимости пройдет музыкально-хореографический флешмоб: оркестры и известные музыканты исполнят знаковые украинские песни в современной аранжировке.

Около 9:50 пройдет награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах деятельности.

"Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов", - говорится в сообщении Офиса президента.

Стало известно, что в честь Дня Независимости Украины в Киеве состоится Ход достоинства. Ею заменят традиционный военный парад с участием Вооруженных сил Украины.