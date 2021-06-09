Незаметные "пассажиры": ученые рассказали о бактериях киевского метро

Ученые провели анализ микроорганизмов столичного метрополитена в рамках крупнейшего в мире исследования городских микробиомов в воздухе и на поверхности, к которым прикасаются люди.

Об этом сообщил Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook.

Фото: Институт молекулярной биологии и генетики

Такой глобальный сбор образцов проводят ежегодно по всему миру.

"Каждый город имеет собственный молекулярный отпечаток, который его определяет. Если бы вы дали мне свою обувь, я мог бы примерно с 90-процентоной точностью сказать, с какого вы города", - сказал Кристофер Мэйсон, профессор медицины в Weill Cornell, Нью-Йорк.

В киевском метро обнаружили очень типичного представителя кожной микрофлоры человека - cutibacterium utibacteriumacnes, что в норме обычно наблюдается у здоровых людей.

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"Эта бактерия входит в состав основного 31 вида, найденного во всех 60 городах, и еще раз свидетельствует об огромном влиянии человека на городскую среду. Однако выявлены и виды, которые уникально характеризует киевское метро. Например, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D - бактерия впервые секвенирована в 2015 году", - рассказала научный сотрудник ИМБГ Алина Фролова.

Эта непатогенная микобактерия присутствует в больших количествах или сразу ее могут использовать с биофармацевтической целью. Однако поиск и обнаружение новых бактерий с подобными свойствами обладают огромным потенциалом.

Каждый год, 21 июня, ученые спускаются в метро и ватными палочками тщательно собирают анализы с различных поверхностей. Собранные со всего мира образцы поступают в лаборатории Нью-Йорка. В Украине международный проект MetaSUB работает с 2017 года и только в Киеве. MetaSUB создали в 2015-м по инициативе ученого. Исследование охватило не только изучение микробиомы на твердых поверхностях, но и в образцах городского воздуха, воды и сточных вод.