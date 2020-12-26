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суббота, 26 декабря 2020 11:23

Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу

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Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Камера зафиксировала, как легковушка выкатился на оживленную дорогу. Фото: скрин видео

В Киеве водитель припарковал легковой автомобиль Peugeot и пошел по делам. Неуправляемый автомобиль викориталася на проезжую часть.

Видео с системы видеонаблюдения опубликовали в субботу в сообществе dtp.kiev.ua.

Уличная камера видеонаблюдения на улице Березняковской в Киеве зафиксировала, как мужчина припарковал серый Peugeot с госномером АИ 1708 НТ на тротуаре и пошел в магазин цветов.

Водитель успел отойти на несколько метров, когда его неуправляемая легковушка покатился задним ходом. Ничего не подозревая, мужчина спокойно заходит в помещение.

Стоило ему лишь посмотреть вправо, чтобы увидеть, как машина начинает катиться в сторону оживленной улицы.

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В это время по дороге проезжала маршрутка с пассажирами - водителю общественного транспорта чудом удалось избежать столкновения.

На Харьковщине в Чугуевском районе двое 16-летних подростков похитили из чужого двора старый "Жигуль". Ребята поехали на машине в лес и там ее сожгли.

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