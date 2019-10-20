Несовершеннолетние руферы забрались на Южный мост для селфи

Подростки залезли на Южный мост. Фото: Национальная полиция

С Южного моста в Киеве сняли трех человек, среди которых были двое несовершеннолетних — 12 и 13 лет.

Доморощенные руферы забрались на вершину моста (130 метров) ради селфи, сообщила Патрульная полиция Украины.

Снимать нарушителей пришлось при помощи вантовых канатов.

Младшие задержанные сообщили, что их старший друг поднялся на мост ради "воплощения мечты", а они составили ему компанию.

На место пришлось вызвали родителей задержанных и инспекторов для дальнейшей работы с детьми.

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Раньше, группа подростков снимала на мобильные телефоны нападение на девушек. В результате нападения одну из пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица.