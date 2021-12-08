Ненастье порвало самый большой государственный флаг Украины

Флаг сразу заменили. Фото: "Киев оперативный"

Сильные порывы ветра порвали флаг Украины у памятника Родине-матери в Киеве.

Коммунальные службы срочно заменили полотно и укрепили флагшток, сообщает Официальный портал Киева.

Замглавы КГГА Вячеслава Непоп сказал, что новый флаг должен пережить зиму.

"Мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому заметив, что из-за сложных погодных условий, а именно из-за оледенения, полотнище флага получило повреждения, мы срочно его заменили", - сказал чиновник.

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Флагшток возле Музея истории Украины во Второй мировой войне самый высокий в Украине - почти 90 м.

В столице ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, передает Укргидрометцентр. Водителей просят быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.