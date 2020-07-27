Некачественная вода: 5 бюветов Киева, которые не соответствуют государственным нормам

Пробы воды из 5 бюветов Киева не соответствуют санитарно-гигиенических требованиям к питьевой воде. Имеющиеся отклонения по санитарно-химическим и эпидемическим показателям безопасности делают невозможным ее потребления.

Проверка 10 бюветных комплексов Святошинского района осуществлялась на прошлой неделе. 5 из них имеют отклонения.



Об этом сообщило ГУ Госпотребслужбы в Киеве, ссылаясь на результаты "Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины".





Автор: ГУ Госпотребслужбы в Киеве Перечень бюветов Киева с некачественной водой

Адреса бюветных комплексов, где выявлены гигиенические отклонения:

- ул Котельникова пересечение с ул. Петрицкого – содержание марганца 0.062 мг/дм3 (норма 0.05 мг/дм кв.), общее микробное число 180 КОЕ/см кв. (норма < 100 КОЕ/см кв.), выявлены общие коли-формы (не должны обнаруживаться в 100 см кв.), обнаружено кишечную палочку Е.сoli (не должна обнаруживаться в 100 см кв.);

- ул. Ромена Ролана пересечение ул. Тулузы – содержание марганца 0.124 мг/дм кв. (норм. 0.05 мг/дм кв.), общее микробное число 150 КОЕ/см кв. (норм. < 100 КОЕ/см кв.), выявлены общие коли-формы (не должны обнаруживаться в 100 см3);

- ул. Булгакова, 11 – содержание марганца 0.186 мг/дм кв. (норм. 0.05 мг/дм кв.);

- ул. Зодчих, 40 – общее микробное число 130 КОЕ/см кв. (норм. < 100 КОЕ/см кв.), выявлены общие коли-формы (не должны обнаруживаться в 100 см кв.), обнаружено кишечную палочку (E.сoli) (не должны обнаруживаться в 100 см кв.);

- ул. Бахмацкая, 10 – выявлены общие коли-формы (не должны обнаруживаться в 100 см кв.).

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Главное управление Госпотребслужбы в письменном обращении к "Киеводфонд" требует приостановить эксплуатацию упомянутых бюветных комплексов пока качество воды не будет соответствовать требованиям государственных санитарных норм.

Ранее Госпотребслужба в Киева обнаружила превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки во всех водоемах Киева. Исследования проводились 20 июля.