Неизвестный сообщил о минировании всего Киева

Фото: ReutersВ этом году количество сообщений о минировании увеличилось. Фото: Reuters

На спецлинию поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Специалисты производят проверку.

Информацию подтвердили в Национальной полиции.

"Поступила информация, что по городу Киеву заминирован ряд объектов. Направлены группы, соответствующие службы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов

С начала года количество анонимных минирований в Украине увеличилось. В МВД сообщали, что с начала 2022-го было больше фальшивых сообщений о минировании, чем за весь прошлый год.

В Харькове Служба безопасности Украины задержала псевдоминера. 39-летний мужчина в течение декабря 2021 по меньшей мере 14 раз сообщал о минировании различных объектов. "Минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы и торгово-развлекательные центры.