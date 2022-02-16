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среда, 16 февраля 2022 10:13

Неизвестный сообщил о минировании всего Киева

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Неизвестный сообщил о минировании всего Киева
Фото: ReutersВ этом году количество сообщений о минировании увеличилось. Фото: Reuters

На спецлинию поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Специалисты производят проверку.

Информацию подтвердили в Национальной полиции.

"Поступила информация, что по городу Киеву заминирован ряд объектов. Направлены группы, соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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С начала года количество анонимных минирований в Украине увеличилось. В МВД сообщали, что с начала 2022-го было больше фальшивых сообщений о минировании, чем за весь прошлый год.

В Харькове Служба безопасности Украины задержала псевдоминера. 39-летний мужчина в течение декабря 2021 по меньшей мере 14 раз сообщал о минировании различных объектов. "Минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы и торгово-развлекательные центры.

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