Неизвестный сообщил о минировании всего Киева

На спецлинию поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева.
Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
Специалисты производят проверку.
Информацию подтвердили в Национальной полиции.
"Поступила информация, что по городу Киеву заминирован ряд объектов. Направлены группы, соответствующие службы", - говорится в сообщении.
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С начала года количество анонимных минирований в Украине увеличилось. В МВД сообщали, что с начала 2022-го было больше фальшивых сообщений о минировании, чем за весь прошлый год.
В Харькове Служба безопасности Украины задержала псевдоминера. 39-летний мужчина в течение декабря 2021 по меньшей мере 14 раз сообщал о минировании различных объектов. "Минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы и торгово-развлекательные центры.
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