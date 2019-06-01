Неизвестный расстрелял 5-летнего ребенка

В 5-летнего мальчика выстрелил прохожий. Попал в голову. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. Фото: РБК

В Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову.

Трагедия произошла в городе Переяслав-Хмельницкий, сообщает "Информатор".

Родители нашли своего маленького сына Кирилла на улице в луже крови. Думали, что разбил голову, упав на бровку. Повезли в больницу.

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Там обнаружили, что у мальчика пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

Киррила прооперировали, сейчас находится в тяжелом состоянии.

В Одесской области в Гидропарке в Суворовском районе правоохранители нашли девочку примерно 3-х лет в самодельной палатке. Рядом с ребенком была женщина, которая объяснила, что родители маленькой отошли в магазин и скоро вернутся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.