11-летний ребенок умер при загадочных обстоятельствах

В центре социально-психологической реабилитации в Ширяевском районе Одесской области нашли мертвым 11-летнего парня.
Ребенок попал в заведение 6 мая. Перед этим мальчик проживал в семье родственников после того, как его мать умерла. А относительно отца было открыто дело о лишении родительских прав, сообщили в службе по делам детей Одесской ОГА.
По состоянию здоровья мальчика в центре социально-психологической реабилитации никаких вопросов не возникало, отклонений не было.
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"По последним результатам медицинского обследования ребенка, он на диспансерном учете у профильных специалистов не числился", - говорится в сообщении.
О том, что ребенок умер, стало известно утром во время подъема детей. В службе по делам детей отметили, что сразу вызвали скорую помощь и полицию.
Полицейские проводят следственные действия по факту смерти ребенка. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
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