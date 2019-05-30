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четверг, 30 мая 2019 18:10

Родители бросили 3-летнюю дочь в палатке

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Родители бросили 3-летнюю дочь в палатке
В Одесской области правоохранители нашли девочку примерно 3-х лет в самодельной палатке. Фото - npu.gov.ua

В Одесской области в Гидропарке в Суворовском районе правоохранители нашли девочку примерно 3-х лет в самодельной палатке.

Рядом с ребенком была женщина, которая объяснила, что родители маленькой отошли в магазин и скоро вернутся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По словам гражданки, девочка - дочь родственников, с которыми они приехали из Закарпатской области на заработки.

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Правоохранители подождали 3 часа, но родители ребенка так и не появились ни у своего временного жилья, ни в местной станции туристической полиции, куда увезли девочку.

Сейчас ребенок в медицинском учреждении, где о нем заботятся врачи. После полного выздоровления ее направят в специализированное детское учреждение.

Полицейские ищут родителей девочки.

3-х девочек - 6-летнюю, 5-летнюю и 5-месячную - забрали с берега моря на херсонском курорте правоохранители. Дети жили в палатке.

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