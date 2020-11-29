В Киеве неизвестные захватили в заложники девушку. Фото: dtpkievua

В Киеве мужчины захватили в квартире девушку, которую удерживали в заложниках.

Инцидент произошел по адресу улица Дмитриевская, 35. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале в воскресенье, 29 ноября.

На линию полиции поступила информация от девушки, в ее квартиру зашли преступники, они удерживают ее силой.

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Правоохранители оперативно прибыли на место ты задержали нападавших и освободили девушку.

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