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воскресенье, 29 ноября 2020 13:28

Неизвестные захватили в заложники девушку

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Неизвестные захватили в заложники девушку
В Киеве неизвестные захватили в заложники девушку. Фото: dtpkievua

В Киеве мужчины захватили в квартире девушку, которую удерживали в заложниках.

Инцидент произошел по адресу улица Дмитриевская, 35. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале в воскресенье, 29 ноября.

На линию полиции поступила информация от девушки, в ее квартиру зашли преступники, они удерживают ее силой.

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Правоохранители оперативно прибыли на место ты задержали нападавших и освободили девушку.

В Покровскую Донецкой 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Он в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемого задержали. Это новый муж бывшей сожительницы потерпевшего.

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Дата
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