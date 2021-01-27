Неизвестные в Гидропарке потравили собак

От отравления погибла собака Риччи Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на территории Гидропарка неизвестные разбросали яд для собак.

От отравления погибла собака Риччи. Ее хорошо знали местные жители, которые часто бывают на острове, пишет dtp.kiev.ua. Позже нашли тела еще двух местных собак.

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"Собаку Риччи пытался поймать охранник спортплощадки, чтоб отвести ее в ветклинику. Но она сбежала даже от людей, которые ее кормили", - пишут в сообществе.

На месте работали полицейские. Тела погибших собак забрали на экспертизу.

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