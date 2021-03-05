Неизвестные прицепили "сюрприз" на машину "героя парковки"

В Киеве неизвестные проучили "героя парковки". Они положили шину на лобовое стекло, а сам автомобиль "украсили" мусором и воздушными шариками.

Фото мести распространили в Facebook "Киев Парковочный".

Фото: "Киев Оперативный"

"Народный инспектор", - подписали фото.

Автомобиль Volkswagen был припаркован на ул. Щербаковского, 53-В. Причины такого "приветствия" пока неизвестны, отметили в Facebook "Киев Оперативный".

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.