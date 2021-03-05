В Киеве открыли стрельбу по нескольким машинам

В Киеве возле Национального авиационного университета неизвестные обстреляли припаркованные автомобили. Целились в окна.

Инцидент произошел 5 марта, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

Отмечается, известно о не менее 3 поврежденных машинах.

"Жертв и пострадавших среди людей нет. Правоохранители разыскивают вооруженных хулиганов", - говорится в заметке.

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В Киеве на территории автозаправки девушка устроила забавы с оружием ради "феерического" видео. Дерзкие игры завершились выстрелом.