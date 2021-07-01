Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото

 
Ексклюзивы
1/5
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 405
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1278
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 135
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 126
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1080
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 315
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1458
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 585
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
7
10
7
6
Полицейские устроили облавы на собачников
Полицейские устроили облавы на собачников
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
В &quot;Борисполе&quot; сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
Киевляне нашли огромную змею в такси
Киевляне нашли огромную змею в такси
Коммунальщики смели МАФы из столичных улиц: фото до и после
Коммунальщики смели МАФы из столичных улиц: фото до и после
Видео
Все видео
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Киевскую область засыпает градом: видео
Киевскую область засыпает градом: видео
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 828
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2232
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 774
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1116
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 15:22

Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото

  Комментировать

Вечером 30 июня над Киевской областью нависли тучи, которые можно увидеть только на закате.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Автор: Алекс Чубуков
  Над Киевской областью наблюдали удивительное природное явление
Над Киевской областью наблюдали удивительное природное явление

Образуются серебристые облака в высших слоях атмосферы - мезосфере - на высоте 80 км над поверхностью Земли.

"Их можно увидеть обычно летом и только тогда, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а слои атмосферы ниже, чем мезосфера, в это время находятся в земной тени. Впервые о серебристом облаке стало известно в 1885 году", - рассказали синоптики.

Серебристые облака обычно бесцветные или бледно-голубые. Иногда наблюдаются другие цвета. Например, красный и зеленый. Считается, что состоят облака из кристаллов льда, которые образуются на мелких частицах пыли от метеоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грозы, град, шквалы - Киев накроет мощная непогода

Камеры агентства NASA, установленная на огромном воздушном шаре, в 2018 году сняли серебристые облака. От Швеции в Канаду специальный шар плыл на высоте 80 км.

Кроме их происхождения и красоты, эти облака интересны еще и тем, что подвергаются воздействию гравитационных волн, которые играют большую роль в передаче энергии с нижней тропосферы к высшей мезосфере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм

Застрелили студента

Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 13374
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 12636
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 8109
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 6516
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 6048
Новости Киева
"Прижимается к детям и снимает штаны" - в Киеве орудует агрессивный извращенец
"Прижимается к детям и снимает штаны" - в Киеве орудует агрессивный извращенец Просмотров: 261
Полицейские устроили облавы на собачников
Полицейские устроили облавы на собачников
3
 Просмотров: 693
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
7
 Просмотров: 891
Два дня Atlas Weekend сделали бесплатными
Два дня Atlas Weekend сделали бесплатными Просмотров: 126
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
10
 Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
4
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
2
Сколько украинцев поддерживают изучение русского в школах
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
2
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
1
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Голосов: 6835
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть