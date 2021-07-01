Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото

Вечером 30 июня над Киевской областью нависли тучи, которые можно увидеть только на закате.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Автор: Алекс Чубуков Над Киевской областью наблюдали удивительное природное явление

Образуются серебристые облака в высших слоях атмосферы - мезосфере - на высоте 80 км над поверхностью Земли.

"Их можно увидеть обычно летом и только тогда, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а слои атмосферы ниже, чем мезосфера, в это время находятся в земной тени. Впервые о серебристом облаке стало известно в 1885 году", - рассказали синоптики.

Серебристые облака обычно бесцветные или бледно-голубые. Иногда наблюдаются другие цвета. Например, красный и зеленый. Считается, что состоят облака из кристаллов льда, которые образуются на мелких частицах пыли от метеоров.

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Камеры агентства NASA, установленная на огромном воздушном шаре, в 2018 году сняли серебристые облака. От Швеции в Канаду специальный шар плыл на высоте 80 км. Кроме их происхождения и красоты, эти облака интересны еще и тем, что подвергаются воздействию гравитационных волн, которые играют большую роль в передаче энергии с нижней тропосферы к высшей мезосфере.