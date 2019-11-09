Не будут пускать за границу: придумали новые наказания для должников по коммуналке

Киевлян, имеющих долги по коммуналке не будут пускать за границу. Фото: UA.NEWS

Должников по "коммуналке" планируют не пускать за границу, и арестовывать их имущество.

Не платят за потребленные услуги 5% потребителей, на которых и приходится 60% суммы долгов, говорит гендиректор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина, пишет пресс-центр КГГА

Некоторые долги достигают сотен тысяч гривен.

"Чтобы урегулировать вопрос задолженности путем заключения договоров рассрочки, достаточно обратиться в ближайшее" Центра коммунального сервиса "с необходимыми документами и выбрать оптимальный срок для погашения долга", - отметил Щербина.

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В октябре средней размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 539 грн. По словам заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, в Украине с 1 октября стартовала монетизация субсидий. Люди получают помощь "живыми" деньгами, передает пресс-служба министерства.