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среда, 02 декабря 2020 19:15

Назвали стоимость новогоднего декорирования Офиса президента

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Назвали стоимость новогоднего декорирования Офиса президента
В текущем году приобретение елок не предусмотрено. Фото: Офис президента Украины

На новогодний декор для оформления помещений Офиса президента в этом году запланировали потратить около 40 тыс. грн.

Об этом рассказали в управлении административными зданиями Государственного управления делами.

"Средства предусмотрены на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций", - говорится в ответе на запрос "УНН".

В помещениях Офиса президента, государственных резиденциях на ул. Грушевского, 5-А (Мариинский дворец) и ул. Грушевского, 22 запланировано установление 4 искусственных елок высотой от 2 до 5 м.

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Также планируется установить ориентировочно 12 искусственных елок высотой 1-2 м в служебных помещениях Офиса.

В ведомстве отметили, что все указанные новогодние елки используются по назначению в течение многих лет. В текущем году их приобретения не предусмотрено.

На новогодний декор для помещений Офиса президента в 2019 году потратили почти 123 тыс. грн - закупка искусственной новогодней елки, новогодних игрушек, аксессуаров, и тому подобное. Также потратили более 25 тыс. грн на услуги по установке и дизайнерском оформления новогодних елок в государственных резиденциях Офиса.

Центр Киева активно прихорашивают к новогодним праздникам. Вчера, 1 декабря, на ул. Богдана Хмельницкого устанавливали новогоднюю гирлянду. Праздничная иллюминация на тросовых растяжках расположена над проезжей частью.

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