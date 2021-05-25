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вторник, 25 мая 2021 17:10

Назвали стоимость капитального ремонта Крещатика: что там изменится

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Назвали стоимость капитального ремонта Крещатика: что там изменится
На выполнение ремонтных работ выделяют год. Фото: КГГА

Главную улицу Киева Крещатик капитально отремонтируют за почти 741 млн грн. Она получит велосипедную инфраструктуру, новые наземные переходы и отремонтированы фонтаны.

Об этом свидетельствуют данные тендера, объявленного на сайте госзакупок Prozorro.

Заказчиком работ выступает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Конечный срок подачи тендерных предложений - 24 июня 2021 год. Максимальный срок выполнения работ - 12 месяцев.

Победители тендера будут обязаны отремонтировать:

- подземный коллектор;
- систему водоотведения;
- дорогу, опоры наружного освещения;
- тротуары - положить гранитную плитку, дорожную разметку и знаки;
- установить камеры наблюдения, выполнить озеленение и изменить светофоры;
- подземные переходы, в частности, установить подъемники для людей с инвалидностью.

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Напомним, в прошлом году на Крещатике - от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого - в рамках благоустройства высадили 200 кустов и 50 деревьев можжевельника. Киевляне были возмущены, что вместо традиционных каштанов появились хвойные деревья. Коммунальщики объяснили, что хвойные насаждения - временные. Их высадили контейнерным методом, поэтому со временем можно будет "легко пересадить в парки и скверы Киева". После реконструкции на Крещатике высадят именно каштаны.

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