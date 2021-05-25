Назвали стоимость капитального ремонта Крещатика: что там изменится

Главную улицу Киева Крещатик капитально отремонтируют за почти 741 млн грн. Она получит велосипедную инфраструктуру, новые наземные переходы и отремонтированы фонтаны.
Об этом свидетельствуют данные тендера, объявленного на сайте госзакупок Prozorro.
Заказчиком работ выступает коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Конечный срок подачи тендерных предложений - 24 июня 2021 год. Максимальный срок выполнения работ - 12 месяцев.
Победители тендера будут обязаны отремонтировать:
- подземный коллектор;
- систему водоотведения;
- дорогу, опоры наружного освещения;
- тротуары - положить гранитную плитку, дорожную разметку и знаки;
- установить камеры наблюдения, выполнить озеленение и изменить светофоры;
- подземные переходы, в частности, установить подъемники для людей с инвалидностью.
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Напомним, в прошлом году на Крещатике - от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого - в рамках благоустройства высадили 200 кустов и 50 деревьев можжевельника. Киевляне были возмущены, что вместо традиционных каштанов появились хвойные деревья. Коммунальщики объяснили, что хвойные насаждения - временные. Их высадили контейнерным методом, поэтому со временем можно будет "легко пересадить в парки и скверы Киева". После реконструкции на Крещатике высадят именно каштаны.
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