Назвали причину сбоя работы в киевском метро

Станции закрыли из-за пожара. Фото: static.ukrinform.com

На Крещатике в Киеве загорелась электрощитовая, из-за чего произошел сбой в работе метро.

Из-за возгорания возник пожар - сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Станции метро не работали из-за возгорания электрощитовой на Крещатике", - сообщили в пресс-службе.

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Утром в Киеве закрыли три станции метро: "Крещатик", "Театральная" и "Университет". Красной линией движение происходило от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная". Через полчаса поезда снова курсировали по маршруту.

Станцию киевского метро Театральная закрыли. Людей не пускают и не выпускают из-за анонимного сообщения о минировании.