Назвали места в Киеве, где будут продавать елки

С 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов продажи хвойных деревьев и новогодних украшений.

"Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию", - сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства.

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Пункты продажи расположены во всех десяти районах столицы:



















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