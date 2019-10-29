Нашли источник повышенной радиации в Киеве

tsn Киев: в геофизической обсерватории нашли источник повышенного уровня радиации

На территории лаборатории центральной геофизической обсерватории спасатели обнаружили источник повышенного уровня радиации.

В лаборатории обнаружено несколько капсул с цезием. Их повезут на исследования на госпредприятие "Родон", передает ТСН.

Институт исследований, где действительно есть ядерный реактор, расположенный на той же улице, но почти в километре от места, где опасность обнаружили сегодня.

Ранее в ДСНС отмечали, что в Киеве обнаружили радиационно загрязненное сооружение. Радиация не распространяется за пределы лаборатории.

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В Киеве в здании Центральной геофизической обсерватории уровень радиации превышен только внутри отдельного помещения здания обсерватории, расположенной на проспекте Науки, 39. По данным спасателей, угрозы персонала и окружающей среде нет.