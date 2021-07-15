"Наохраняли" на 3,5 млн грн: разоблачили хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА

СБУ разоблачила хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов коммунального предприятия "Киевпастранс".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Чиновники коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 годов. В соответствии с подписанным документом представители фирмы должны были направить на соответствующие посты квалифицированных охранников для круглосуточного дежурства", - говорится в сообщении.

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Но СБУ задокументировали фактическое отсутствие охраны на нескольких объектах транспортной инфраструктуры, в частности, трамвайных станциях и депо. Однако бюджетные деньги, которые фирма получила, вывели в тень.

"В рамках уголовного производства Служба инициировала проведение судебной экономической экспертизы. Специалисты подтвердили факты противоправной деятельности и установили убытки бюджета киевской общины", - добавили в сообщении.

Сделка нанесла столичной общине ущерб на сумму 3,5 млн грн. Сейчас руководителю охранной структуры сообщили о подозрении.

Правоохранители за последний период дважды приходили с обысками в Киевпастранс. Должностных лиц предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств при реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе столицы. В Киевпастрансе прокомментировали обыски. По словам коммунальщиков, их проводили в рамках производства, по которому правоохранителям неоднократно предоставлялись необходимые документы.