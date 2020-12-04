"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками

Протестующие заблокировали беспрепятственный проход к ВР народным депутатам. Фото: REUTERS

Под Верховной Радой в Киеве проходит акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась в 09:00. В правительственном квартале между митингующими и правоохранителями возникла потасовка.

Участники акции "SaveФОП!" блокируют народным депутатам вход в Верховную Раду и движение транспорта, сообщила полиция города.

"Некоторые из участников ведут себя агрессивно и не реагируют на законные требования правоохранителей. Они вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и кратковременная потасовка", - говорится в сообщении.

На 2 активистов полицейские составили протоколы об административных правонарушениях.

"Полиция в соответствии со своими полномочиями будет пресекать любые проявления противоправных действий и виновных лиц привлекать к ответственности", - добавили в сообщении.

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На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 не остановило протесты.