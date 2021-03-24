"Надо продержаться месяц" - врач о Covid в Киеве

Врач дал прогноз относительно спада заболеваемости коронавирусом в Киеве. Фото: КГГА

В Киеве за месяц удастся минимизировать количество больных коронавирусом.

Об этом в Facebook заявил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

По его словам, новая волна пандемии коснулась тех, кто раньше не болел Covid-19. Количество повторных заражений низкое и они, вероятно, проходят легче.

"Поскольку болеют только те, кто еще не болели Covid-19 раньше, можно предположить, что это достаточно быстро закончится. Надо продержаться недели 3-месяц и эпидемия снова сойдет на минимальный уровень. По аналогии с ситуацией октябрь-декабрь 2020", - написал Дубровский.

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Он добавил, что различные мутации болезни могут "завершить формирование полноценного коллективного иммунитета", и к лету ситуация может стабилизироваться.

Сейчас на столичной передовой ситуация с недугом критическая. По словам Дубровского, количество кислородных коек во всех Covid-больницах города уменьшается. А количество тяжелобольных пациентов, в том числе без сопутствующих болезней, постоянно увеличивается.

"Больные поступают и поступают. Тяжелый Covid-19 плохо лечится амбулаторно. Медицинские работники на грани морального и физического истощения. Держаться в таком режиме и нагрузке 2-й год подряд на грани человеческих возможностей", - отметил Дубровский.

В Украине зафиксировали новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 342 пациента. Имеем еще один суточный рекорд по количеству госпитализаций - в больницу попали 5438 больных с Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1300, Одесской - 1177, Хмельницкой - 994, Львовской - 939 и Киевской - 813 - областях.