Укрзализныця назвала красные области, где нет ограничений на высадку и посадку

В 3 областях и Киеве, несмотря на красную зону карантина, не действуют ограничения на высадку и посадку пассажиров железной дороги. Фото: "Хмарочос"

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда в Киевской, Сумской, Одесской областях и Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что специальные ограничения не предусмотрены протоколами решений заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев назвал условие для проезда в транспорте по спецпропускам

Перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги:

- Ивано-Франковска,

- Черновицкая;

- Житомирская;

- Закарпатская.

"Укрзализныця вместе с местными ОГА, МИУ и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в эти регионы", - отметил перевозчик.

Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти красных регионов останавливать работу транспорта. С 22 марта власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны.