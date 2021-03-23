Укрзализныця назвала красные области, где нет ограничений на высадку и посадку

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда в Киевской, Сумской, Одесской областях и Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что специальные ограничения не предусмотрены протоколами решений заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги:
- Ивано-Франковска,
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Закарпатская.
"Укрзализныця вместе с местными ОГА, МИУ и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в эти регионы", - отметил перевозчик.
Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти красных регионов останавливать работу транспорта. С 22 марта власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны.
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